Ricardo Tapia: “La Mississippi sigue tocando con alegría y respeto por la canción popular”

El músico Ricardo Tapia, fundador y voz de La Mississippi, repasó su historia con la banda, sus vínculos con el folclore argentino y su mirada sobre la música actual. En una charla con Pablo Valente en Amnesia, habló de sus comienzos, la influencia familiar y el valor de la amistad en la vida del músico.

Tapia recordó cómo su padre lo introdujo en el jazz y el folclore, y destacó que “todas las músicas populares son hermanas”. También reflexionó sobre la vigencia del blues en Argentina y la conexión con los nuevos artistas, a quienes definió como “músicos con cultura, formación y libertad creativa”.

Además, compartió detalles de los shows del 24 y 25 de octubre en La Trastienda, donde La Mississippi celebrará sus 35 años de historia con invitados, versiones renovadas y una mirada hacia el futuro.

“La banda siempre se mantuvo unida por el humor y el respeto. Nos tomamos en serio lo que hacemos, pero no a nosotros mismos”, resumió Tapia, entre risas, al recordar su largo recorrido con los “cuatro viejos” del blues argentino.