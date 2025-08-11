Ricardo Rojas: "La inflación es el aumento de la cantidad de dinero"

Ricardo Rojas, autor del libro “La Inflación como delito”, en diálogo con Viva la Pepa!, remarcó que la inflación responde al incremento del dinero circulante: "Los precios aumentan a consecuencia de que el valor del dinero disminuye, y disminuye porque hay más cantidad de dinero dando vueltas, y eso es respondabilidad del Estado".

Rojas reconoció que en la discusión en tonro a la inflación como delito "habría que modificar el código penal, y crear un nueva figura jurídica, del tipo de falsificación de moneda, contra los funcionarios que decidan emitir una cantidad de dinero mayor a la que habilita la carta orgánica del Banco Central".

Rojas cuestionó a quienes criticaron las dos medidas anunciadas por el presidente de la Nación, Javier Milei, para blindar el equilibrio fiscal y penalizar el aumento del gasto: "No es serio que opinen de una ley que nadie ha leído".