Ricardo Riva: "Se convocó con muy poco tiempo y sin mostrar el pliego"

Ricardo Riva, defensor del pueblo de la Ciudad de Neuquén y uno de los oradores anotados para la audiencia pública para informar sobre el nuevo sistema de transporte que regirá en esta capital durante los próximos 10 años, criticó el escaso tiempo que hubo desde el llamado a la audiencia y consideró que "se está perdiendo la cultura participativa".

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Riva reclamó "que el espacio sea dialógico, que no solo se trate de cumplir una etapa procesal sino que a aquellas personas que hablemos se nos tome en cuenta, y que, si se considera que lo que decimos no es viable, se nos expliqué por qué no lo son".