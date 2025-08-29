Ricardo Manuel Rojas: “Hoy Alberdi sería considerado libertario”

El 29 de agosto de 1810 nacía Juan Bautista Alberdi, quien al enterarse del triunfo de Urquiza sobre Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, escribió, en pocas semanas de trabajo afiebrado, una de sus obras más importantes: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que publicó en mayo de ese año en Chile y reeditó en julio acompañándola de un proyecto de Constitución. La obra será uno de las fuentes de nuestra Constitución Nacional sancionada el 1º de mayo de 1853.

El doctor en historia económica, docente y magistrado, Ricardo Manuel Rojas, en diálogo con Viva la Pepa, que Alberdi "es un emblema para los abogados de la Argentina. Fue un hombre de una gran inquietud intelectual. Su obra, vinculada al derecho, es fundacional”.