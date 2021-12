Ricardo Echegaray: "Me condenaron por ser kirchnerista"

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

"Estuve en todas las audiencias, no hay una sóla prueba que pueda incriminarme. Voy a apelar la decisión. Me condenaron por ser kirchnerista y por exportación de apellido. Participé de un Gabinete en donde tomamos decisiones enserio", expresó Echegaray.

"Es un disparate, no hay ningún argumento que justifiqué por qué me condenan.Tres personas decidieron joderme la vida. Parece que el derecho ya no existe más", expresó. "Con este fallo hay unos beneficiarios que son los integrantes de la Mesa Judicial. Me siento un condenado por la política".

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos. "Todo lo que pasó en el juicio está grabado, no soy el autor de ningún delito", sostuvo el extitular de la AFIP. "Nunca tuve antecedentes penales, el fallo es arbitrario y delirante".

