Ricardo Allegri: "El Alzheimer comienza antes de que aparezcan los síntomas”

La enfermedad de Alzheimer no comienza cuando aparecen los síntomas en la adultez mayor, a partir de los 65 años. Ocurre antes. Por esto, es crucial estudiarla entre los 45 y 50 para prevenir y poder reparar a tiempo este tipo de demencia, considerada actualmente la más prevalente del mundo.

Por este tema, el jefe de neurología cognitiva de Fleni, investigador superior del CONICET, Ricardo Allegri, en diálogo con Segundo Round, sostuvo que "el objetivo principal del estudio es comprender por qué algunos pacientes desarrollan la patología a edad temprana, identificar determinantes genéticos y biomarcadores precoces, y realizar el monitoreo del avance de la enfermedad".

Para Allegri, el estudio internacional iLEADS representa una oportunidad única para analizar casos de Alzheimer en personas jóvenes, identificar determinantes genéticos y biomarcadores precoces, y monitorear el avance de la enfermedad en una población que suele quedar fuera de las investigaciones tradicionales.