Reybruja pasó por Las Horas Oscuras y adelantó su primer disco Gustar y Ofender

La banda Reybruja visitó Las Horas Oscuras, el programa de Nacional Rock conducido por Leo Acevedo, para hablar sobre el presente del rock argentino y compartir un set íntimo en formato acústico.

Integrados por Enzo, Andi y Juan, los músicos repasaron sus influencias, conversaron sobre el recorrido que los llevó hasta este momento y mostraron fragmentos de las canciones que formarán parte de su esperado debut discográfico: Gustar y Ofender.

El grupo se presentará oficialmente el jueves 25 a las 19 en The Roxy Live, un show que promete toda la fuerza y frescura de una de las nuevas apuestas del rock nacional.