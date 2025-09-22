Revolución de la IA: desafíos y consecuencias

El auge de sistemas automatizados plantea dilemas éticos y sociales sobre el futuro de las capacidades fundamentales. La Inteligencia Artificial se perfila como una fuerza transformadora que, según la mayoría de los expertos consultados por el Imagining the Digital Future Center de Elon University, alterará de manera profunda y multidimensional las capacidades y comportamientos humanos de aquí a 2035.

En diálogo con Viva la Pepa, el especialista en Industria 5.o y nuevas tecnologías, Chris Meniw, remarcó que "la IA tiene autonomía y que en Argentina todavía no se aprovecha toda su potencialidad".