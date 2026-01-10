Revivimos el homenaje a María Elena Walsh por los 400 “Soy Nacional”

La propuesta de esta edición es seguir escuchando a aquellos invitados que pasaron por el programa durante 2025, combinando nuevos talentos y artistas consagrados.

En la edición 420 de “Soy Nacional”, además, volvemos a compartir algunos segmentos del festejo de los 400 programas que se llevó a cabo en agosto en el Auditorio de Radio Nacional, con un homenaje especial a María Elena Walsh.

Este sábado se cumple, además, un nuevo aniversario del fallecimiento de la escritora y cantautora.