Revelan los seleccionados argentinos de la Guía Michelin 2026

Los establecimientos gastronómicos y referentes del sector en Buenos Aires y Mendoza incluidos en la edición 2026 de la Guía Michelin 2026 se anunciarán el 13 de julio a través de sus plataformas digitales.

Desde 2023, cuando se dio a conocer la primera selección de la guía culinaria en el país, la publicación ha reconocido a chefs y restaurantes en Buenos Aires y Mendoza que ofrecen experiencias gastronómicas únicas.

“Estamos encantados de continuar nuestro recorrido en Argentina y celebrar el increíble talento gastronómico del país”, dijo Gwendal Poullennec, director de la Guía Michelin.

Según Poullennec, “la cultura culinaria local continúa evolucionando, y el rol de la Guía Michelin es poner el foco en los chefs y restaurantes que están empujando los límites y ofreciendo experiencias gastronómicas excepcionales”.

En la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2025 fueron incluidos 80 establecimientos (56 en Buenos Aires y 24 en Mendoza).

En esa edición se distinguió a un restaurante con dos estrellas, nueve con una, 10 con Estrella Verde (que reconoce la sustentabilidad), otros 10 Bib Gourmand (que reconoce a los restaurantes que ofrecen la mejor relación calidad/precio) y 60 recomendados (por la calidad de su cocina).

También se otorgan premios especiales al Chef Joven y el Sommelier.

La nueva selección de Buenos Aires y Mendoza se dará a conocer en guide.michelin.com y la aplicación de la Guía.

Allí, los entusiastas de la gastronomía y los profesionales podrán explorar la lista de destinos gastronómicos destacados en ambas ciudades.

Además, cada restaurante seleccionado recibirá la característica placa Michelin de parte de los socios.

La Guía Michelin nació en 1900, creada por los hermanos André y Edouard Michelin, también fundadores de la empresa de neumáticos.

En sus orígenes era una publicación pensada para acompañar a los automovilistas, con mapas, datos prácticos para viajar y recomendaciones de lugares para comer y alojarse.

Con el tiempo, ese costado gastronómico ganó peso: en 1923 empezó a incluir restaurantes fuera de hoteles y, en 1926, aparecieron las estrellas.

La Guía Michelin trabaja con inspectores anónimos que visitan los restaurantes como cualquier cliente, pagan la cuenta y luego elaboran su evaluación.

Según la organización, solo se juzga la calidad de la cocina a partir de cinco criterios internacionales: La calidad de los productos, el dominio de las técnicas de cocina, la armonía de los sabores, la personalidad del chef representada en la cocina y la consistencia tanto a lo largo del tiempo como en todo el menú.

Sobre esa base, Michelin otorga una estrella a los restaurantes con una cocina de alta calidad que vale la pena una parada, dos a los que justifican un desvío y tres a los que ofrecen una experiencia excepcional que merece un viaje especial.