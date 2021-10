Reunión para aliviar el tránsito en horario pico del Puente Carretero

El senador por departamento La Capital dialogó con “Nacionalmente” acerca del Puente Carretero que une la capital provincial con Santo Tomé, su inclusión en el Presupuesto nacional para construir uno nuevo aunque mientras tanto “buscar otras alternativas en horarios pico” de tránsito.

“Como primera medida no hay semana que no pase que no haya dos o tres reuniones acerca del Puente Carretero. Es una negociación que viene muy bien y nos invita a hacer optimistas”, afirmó, pero “mientras tanto podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada”.

“Lo que planteamos a través del proyecto que presentamos surge como conclusión de un trabajo sencillo que hemos hecho con un grupo de trabajo que se apostó en la zona, recabó material fílmico, fotográfico y se indica que desde 6:30 a 8:30 de la mañana, todos van a Santa Fe y la que vuelve es muy escasa. La idea no es que la gente no pueda volver a Santo Tomé, sino abrir la Autopista, que no se cobre peaje durante ese lapso de tiempo, e incluso lo van a hacer mucho más rápido”, explicó.

El espíritu de la iniciativa “es convocar a los dos Concejos para que juntos le encontremos la vuelta”, añadió el legislador.

El miércoles 27 se concretaría la primera reunión en este sentido con los cuerpos deliberantes y Ejecutivos de ambas ciudades.