Reunión con Hernán Crespo

Por Sergio Zarratea

Este martes, en la previa del partido que el Ciclón le ganó a Sarmiento, el Manager de San Lorenzo, Mauro Cetto estuvo reunido con Hernán Crespo.

La idea era tener un primer contacto cara a cara con el que para muchos debe ser el futuro DT del equipo de Boedo. Luego de la reunión viene la pregunta ¿Fue positiva o negativa?, habría que consultar a las dos partes que opinian, pero estaba claro que era un primer contacto pensando en 2022.

En dicha reunión Cetto quería de voz del entrenador conocer como será su cuerpo técnico ya que el rumor era que el Profe Kohan no estaba más y para la CD del club era una pieza clave. Crespo confirmó su salida y a su vez confirmó que Sebastián Dominguez (el ex Velez) se suma a su cuerpo técnico. Si bien en el fútbol "todo pasa" la realidad es que a priori la noticia no cayó bien, el ex defensor no es alguien bien visto en el mundo azulgrana.

Del otro lado, el DT habló de reforzar el equipo con nombres posibles, pero se fue con la sensación que en San Lorenzo no hay dinero para armar el plantel que el quiere. Además pidió que Marcelo Tinelli esté en el día del club junto a al equipo, algo por ahora es complicado ya que está de licencia hasta mayo 2022 y la interna del club tampoco estaría feliz con su regreso.

¿Se terminó el plan Crespo? No, para nada, pero si hay que decir que a 24 horas del primer contacto, ambas partes terminar con más dudas que certezas.