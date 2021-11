Retiraron a los alumnos del Perito Moreno por falta de agua

En la mañana del lunes, los estudiantes de la Escuela Perito Moreno se debieron retirar del establecimiento por falta de agua. Al respecto, Carlos Magno preceptor y dirigente de ATECH, informó: "es el tercer día en que se tienen que suspender las actividades, la semana pasada tuvimos que pedir a los padres que retiren a los chicos porque nos quedamos sin agua, con todo el trastorno que significa para las familias esa situación.

"Y - hoy - a pesar de que se lleno el tanque este fin de semana, hoy a media mañana nos volvimos a quedar sin agua y los chicos se tuvieron que ir porque las condiciones de higiene no están garantizadas, porque la pandemia no terminó.- Pretenden que los docentes nos quedemos a cumplir horarios como si no fuéramos humanos".

En este sentido, Magno sostuvo que desde el mes de febrero se denunció el problema con el agua. "No puede ser que esa bomba siga sin remplazarse, llevamos tres días sin clases y el estado no está respondiendo, por eso salimos a los medios a decir que el Ministerio de Educación es el causante porque no remplaza esa bomba, esto va a suceder con más frecuencia en verano".