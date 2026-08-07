Resurgen las emisoras de onda corta

En Actualidad DX dedicamos nuestro espacio a descubrir, con audios y explicaciones detalladas, un nuevo paradigma de la onda corta que difiere notablemente del de los años setenta, ochenta e incluso noventa.

Explicamos cómo emisoras que antes transmitían directamente desde sus países de origen —tales como Radio Polonia, Radio Praga, Radio Slovakia International o Deutsche Welle— pasaron a retransmitir sus espacios a través de las instalaciones de WRMI en Miami.

Asimismo, señalamos que otros radiopaíses como Suiza, Finlandia o Dinamarca mantienen hoy una gran presencia en la onda corta mediante pequeñas estaciones comerciales que operan de forma irregular o cotidiana.

Destacamos que este profundo cambio tecnológico y operativo permite sintonizar contenidos que de otro modo serían inaccesibles, abriendo un abanico de nuevas posibilidades para la escucha.