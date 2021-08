Antonio Peloc, ex trabajador de Energía indicó que “Gracias a Dios salió favorable el pago de dividendo para la propiedad participada. La reunión fue con funcionarios del Ministerio de Hacienda, donde entregamos nota con parte de los reclamos, somos 512 personas y fallecieron más de 100 compañeros pero quedan los herederos, el tema es que hay ex trabajadores que no firmaron y no figurarán en la planilla de cobro”.

