Restringen las ceremonias del Día de los Muertos en el cementerio de Flores

La integrante de la Comunidad Boliviana Espiritual Mariel Camino, relató cómo festejan el Día de los Difuntos desde su cultura y cómo lo replican en el cementerio de Flores lo "hermanos de las colectividades".

"Desde el último año empezaron a restringir nuestra celebración. Registran todas las bolsas cuando entramos y además detienen a las bandas musicales que nos acompañan y suelen hacer música entre los sepulcros", contó.

"Muchos hermanos y hermanas tienen a sus difuntos en este lugar y siempre se respetó esto. Es una festividad contemplada en muchos países de nuestra América. No comprendemos por qué el gobierno porteño no nos permite llevarlo adelante ya que no es ofensivo para nadie", planteó Camino.