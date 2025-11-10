Restituyeron el cadáver de un argentino asesinado durante la invasión de Hamas a Israel

El cuerpo sin vida del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, quien fuera asesinado durante el ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 fue restituido, informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado.

Lior nació en Argentina y vivía en el kibuts Nir Yitzhak junto a su esposa Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben.

En Israel desarolló una vida dedicada a su comunidad manejando una ambulancia como voluntario durante cuatro años y también colaborando en el equipo de respuestas a las emergencias del kibutz.

Durante el ataque terrorista de Hamas, Lior fue asesinado mientras defendía a su comunidad y, en una muestra del grado de sadismo de la organización, su cadáver fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza, donde quedó en poder de la Jihad Islámica.

El cadáver de Lior fue devuelto gracias a las negociaciones de paz desarrolladas por Israel y Hamas a instancias del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En el comunicado de la Oficina del Presidente, el mandatario Javier Milei se solidarizó con los familiares de la víctima y deseó que el hecho de poder sepultar el cuerpo del ser querido les brinde consuelo luego de tanto sufrimiento.