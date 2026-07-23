Restituyeron a la Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas de COVID-19

Presidencia de la Nación informó este jueves que devolvió a su lugar en Plaza de Mayo las piedras emplazadas en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19.

Las piedras habían sido resguardadas de manera preventiva con motivo de las celebraciones por la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

La restitución se realizó en forma conjunta con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se informó oficialmente que la medida tuvo como objetivo preservar las piedras y evitar que sufrieran daños durante las celebraciones masivas.

Por lo que, finalizado el evento, las piedras fueron reinstaladas en el mismo lugar donde se encontraban originalmente.