Restaurante argentino, mejor "fine dining" del mundo para los viajeros

El restaurante argentino Fogón Asado se ubicó en el primer puesto global de la categoría "Fine Dining" (o alta cocina) en los TripAdvisor Best of the Best Awards.

El galardón Travelers' Choice Awards Best of the Best celebra el máximo nivel de excelencia en viajes y hospitalidad.

Se otorga a quienes alcanzan un alto volumen de opiniones excepcionales en un período de 12 meses.

De los más de ocho millones de anuncios activos en TripAdvisor, menos de 1% logra acceder a esta distinción.

Según la descripción en la plataforma, Fogón Asado "explora la rica tradición del asado con un giro diferente".

"Desde la provoleta hasta el ribeye y la tira de asado, cada plato se cocina frente a los comensales", describe.

Además, resalta que "el menú degustación de nueve pasos utiliza ingredientes de estación y va mucho más allá de la propuesta habitual de una parrilla".

"Para realzar los sabores, el restaurante ofrece una selección de vinos argentinos que maridan a la perfección con los platos", completa.

El restaurante creado por Alex Pels y Danielle Jenster sumó así un nuevo galardón, tras obtener por segundo año consecutivo el reconocimiento de la Guía Michelin de Argentina.

Para Pels y Jenster, "lo más especial es que este reconocimiento surge 100% de los comentarios y experiencias compartidas por nuestros clientes".

"Cada reseña refleja la pasión y el trabajo de todo nuestro equipo para transformar el ritual del asado en una experiencia inolvidable", resaltaron.

Y completaron: "Este premio nos inspira a seguir elevando la tradición argentina y a compartirla con el mundo".

Fogón Asado nació en 2018, cuando Pels y Jenster se unieron al chef argentino Sebastián Cardamoni para desarrollar una experiencia gastronómica única pensada para viajeros y turistas que buscan conocer el asado argentino, sabores argentinos y buen vino.

El proyecto, que cuenta con dos sedes en el barrio de Palermo, se desarrolla alrededor de una gran barra que rodea la parrilla central y permite que los comensales formen parte de la cocina en lo que termina siendo una fiesta comunal para los sentidos.

El menú de Fogón está inspirado en el clásico asado argentino, con menúes de pasos acompañados por una destacada selección de vinos nacionales.

Este no es el primer reconocimiento importante para Fogón Asado: en 2023 recibió una mención entre los recomendados por la Guía Michelin en su primera edición argentina, que se repitió en la edición 2024.

Actualmente ocupa el puesto 35 en el listado World’s 101 Best Steak Restaurants, y se mantiene desde hace seis años entre los dos primeros lugares en TripAdvisor.

Y esta semana fue reconocido como Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro establecimiento incluido en la lista, en este caso en la 4° posición, es Abrasado, de Guaymallen, Mendoza.

"Abrasado es un lugar precioso con una excelente opción para sentarse al aire libre. No te pierdas el filete añejado en seco: está bien presentado y delicioso", destacan desde Tripadvisor.

Y agregan: "Los cócteles son fantásticos y también hay una buena selección de vinos. El servicio es atento y profesional, lo que hace que la experiencia sea aún mejor".

"Las porciones abundantes y los ingredientes frescos hacen que la espera valga la pena. El ambiente perfecto para una velada relajada", completan.