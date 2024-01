Trabajadores municipales de Santa Clara, 70 fueron despedidos, realizan una permanencia desde el lunes en Plaza Belgrano, Secretaria de Trabajo y en el gremio de SIJEMPRO llegaron caminando para visibilizar un conflicto con la nueva gestión radical en el municipio.

Soledad Villafañe, trabajadora municipal relato que “el 10/12 el secretario de gobierno del municipio de Santa Clara, nos señaló con el dedo diciendo que estábamos despedidos o que iba a revisar nuestros legajos para ver si hay irregularidades que teníamos como empleados. Y según avanzarán nos iban a ir reincorporando a nuestro trabajo. Cosa que no sucedió. Al ver un manoseo por los funcionarios, el intendente actual (Antonio Alaniz) empezamos a tomar ciertas medidas y pasos a seguir. Hemos respetado las medidas desde diciembre, todos los acuerdos porque estamos nucleados en el gremio de SIJEMPRO. Gremio que nos representa como empleados municipales. Queríamos que reconozcan que buscamos diálogo para resolver el tema laboral. El 15 de diciembre vimos que no nos reincorporaban. El gremio firmó un acta acuerdo que debíamos esperar 30 días y nada. Pasaron Navidad, Año Nuevo y no los escrachamos, no los molestamos. Todos con paciencia porque respondemos a un gobierno radical de la provincia y tratando que la figura del político no se vea empañada, pero parece que esperaban que empecemos a tomar medidas. Se llegó a una conciliación entre SIJEMPRO y el municipio de Santa Clara como mediación al ministerio de Trabajo hasta el 26 de enero. Estamos a 2 meses sin respuesta”

“Trabajo hace 7 años, pero hay compañeros con una antigüedad de 12 a 13 años la mayoría estamos a la espera que nos reintegren a nuestros puestos laboral y tenemos una ordenanza para evitar el manoseo y ratificada en el 2023 y evitar este proceso que sufre el trabajador. Para el intendente esta ordenanza no tiene validez se entiende que pasa por el Concejo Deliberante y se hace ley, el intendente promulga o veta, y a él no le compete porque es de 2022”

“El intendente anterior se adhirió al decreto del gobierno provincial de Gerardo Morales y estamos amparados. Y hoy no tenemos respuesta, hay trabajadores con hijos con discapacidad, menores, mujeres embarazadas estamos esperando respuesta donde tenemos una ordenanza”.

“A nosotros esto nos supero, hablamos con autoridades máximas del gobierno. Estamos blanqueados, recibimos el bono de Carlos Sadir; pero no cobramos nuestro sueldo. El intendente se quedo con los salarios de los 70 empleados, queremos saber que paso con ese dienro y con nuestro trabajo”.