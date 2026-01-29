Las reservas del Banco Central superan los 46.000 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con un ciclo sostenido de compras de divisas, lo que permitió a las reservas internacionales superar la cota de 46.000 millones de dólares, un nivel que no se observaba desde hace más de cuatro años.

Sebastián Cao, analista económico en Econométrica, dialogó con el equipo de Creer o reventar y explicó que esta acumulación de reservas se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la posición de activos internacionales.

El Banco Central extendió su racha de compras al mercado oficial de cambios, con saldo positivo en más de 18 jornadas consecutivas, y sumó otros 33 millones de dólares en su última intervención, lo que permitió que el stock total de reservas llegara a alrededor de 46.159 millones de dólares.

Este avance en las reservas se explica en parte por una mayor oferta de divisas, impulsada por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la colocación de deuda por parte de empresas privadas, así como por el impacto de la suba del precio internacional del oro, que forma parte de los activos de reserva.

El fortalecimiento de las reservas es observado con atención por los mercados y agentes económicos, ya que contribuye a la estabilidad cambiaria y al manejo del riesgo país, además de ser considerado un factor de sostenibilidad para la política monetaria y financiera del país a corto y mediano plazo.

Por otro lado, Cao destacó que "la baja en el riesgo país, por lo que Argentina se está volviendo mucho menos riesgoso que lo que era hace dos años, por ejemplo". "La tendencia es positiva", subrayó.

Además, el economista destacó que "los salarios vienen acompañando a la inflación, de hecho si se lo compara anualmente vienen ganándole".