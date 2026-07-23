Rescataron con vida a los mineros atrapados por una tormenta de nieve en la puna de Catamarca

La provincia de Catamarca vivió horas de enorme tensión por la desaparición de cuatro trabajadores mineros que permanecieron aislados durante tres días en plena cordillera, en medio de un intenso temporal de nieve. Finalmente, los operarios fueron encontrados con vida tras un amplio operativo de rescate desplegado en una de las zonas más inhóspitas del país.

Ramón Armando, minero que participó de las tareas de búsqueda y rescate, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó el esfuerzo realizado por quienes integraron el operativo.

Armando señaló que el grupo de rescate estuvo integrado por ocho personas que se desplazaron inicialmente en dos camionetas. Manifestó que, una vez que el terreno impidió el avance vehicular, continuaron la búsqueda a pie, utilizando gritos para intentar obtener alguna respuesta en medio del silencio de la cordillera.

El minero describió el momento en que su propio hijo logró dar con el paradero de la primera víctima, un joven llamado Alan. "Estaba prácticamente congelado", afirmó Armando, detallando que el sobreviviente ya no tenía fuerzas para caminar porque su ropa se había endurecido por el frío extremo. Relató que el joven le manifestó haber sobrevivido cavando un pozo en la nieve hasta encontrar arena para cubrirse y pasar la noche.

Sobre la gravedad de la situación, el entrevistado advirtió que el tiempo era un factor determinante para la supervivencia. "Un día más y ya no contaba con su vida", señaló respecto al estado crítico en el que encontraron al primer rescatado.

En ese sentido, Armando concluyó que el conocimiento previo del lugar y la rápida reacción del grupo permitieron un desenlace positivo en una situación límite. Sostuvo que, a pesar de las inclemencias del tiempo, la voluntad de los rescatistas fue el motor que permitió traer a los mineros de regreso a salvo.

Los cuatro trabajadores habían quedado aislados en la zona del proyecto minero Tres Quebradas, ubicado a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera catamarqueña. Durante varios días soportaron condiciones extremas, con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero y fuertes ráfagas de viento blanco que dificultaron las tareas de localización.

El rescate generó alivio en toda la comunidad minera y en las familias de los trabajadores, que siguieron con preocupación cada novedad del operativo. La complejidad geográfica de la zona y las severas condiciones climáticas transformaron la búsqueda en una carrera contra el tiempo que mantuvo en vilo a Catamarca durante varios días.