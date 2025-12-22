Rescatan más de 200 aves silvestres en La Matanza que eran comercializadas por redes sociales

Un operativo policial y judicial encabezado por la DDI La Matanza culminó con el rescate de 220 aves silvestres, algunas en peligro de extinción, que eran comercializadas de manera ilegal a través de redes sociales. La DDI La Matanza llevó adelante un minucioso seguimiento digital de la actividad en redes, lo que permitió vincular estas ofertas a un usuario identificado como Gabriel Hernán Cano, de 48 años. Andrés Suaréz, miembro del Centro de Recuperación y Reproducción de Especies de Temaikén en diálogo con el equipo de Ramos Generales, dio detalles sobre esta noticia en Radio Nacional.

"Fuimos en asistencia a la DDI de La Matanza. Nosotros encontramos un grupo principlamente de aves, entre ellos había cardenales amarillos que es una especie que está en peligro crítico de extinción. Quedan pocos ejemplares y trabajamos en su recuperación para devolverlos a la naturaleza", explicó. "Los animales estaban hacinados, en muy mal estado", agregó.

Desde Fundación Temaiken se les faciltará un espacio para muscular, se cumple con un plan sanitario, y se les hace una nutrición elaborada para cada especie, entre otros cuidados.

"El tráfico de animales es el cuarto a nivel mundial; en Argentina el 80 % representa aves", detalló Suárez.