La senadora Nancy González se refirió al discurso del Presidente Alberto Fernández en el Congreso. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, sostuvo “es un discurso sumamente importante para todos los argentinos, lo más importante es el pedido del Presidente de llegar a la Argentina con un consenso social y político, más allá de lo que el Presidente ha explicado sobre la situación difícil que vivimos en el 2020”.

“También resaltamos el pedido de consenso social que tanta falta nos hace en la República Argentina, para trabajar en un país que no está pasando un buen momento”.

En cuanto a la denuncia por la deuda fraudulenta en la administración anterior. La senadora indicó: “a mí me parece excelente tenemos que saber que paso con la plata que nos endeudaron como nunca antes, si hay responsables, ellos deben pagar por esto, si no hay responsables que lo determine la justicia, no podemos tapar el sol con la mano . no nos olvidemos que el país está en esta situación por la deuda que nos dejó el gobierno anterior, no estamos diciendo que estos son los culpables queremos dilucidarlo”.

En cuanto a la reforma de la Ley de hidrocarburos que anunció Fernández, la senadora indicó que no tuvo acceso al proyecto. “No de la nueva ley que va a mandar no tenemos novedad, estará entrando en la Cámara de Diputados y Senadores, vamos a tener una reunión de bloque por ahí podremos tener adelantos”.

