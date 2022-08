Requisa polémica: "Sentí que violaron mis derechos fundamentales"

La periodista Agüero Lujan sufrió de un operativo injustificado por parte de efectivos policiales en el centro comercial Patio Olmos, ocurrió el mediodía del sábado 27 de agosto pasado, cuando pasó por el lugar junto a su hija de 6 años.

Al consultarle sobre el hecho la periodista comentó: "el sábado fue muy complicado ayer también, con los días se va pasando el mal trago, la bronca", al consultarle sobre cómo se desempeñó la policía dijó: "nunca me dijo cómo fueron las cosas, porque me llevaron a un lugar para requisarme, luego me devolvieron el documento en la mano y no me pidieron disculpas", al darse cuenta que no llevaba nada.

Al consultarle si planeaba ir a la justicia y denunciar comentó que iba a denunciar en la justicia, tribunal de conducta policial y también penal contra el policía, además denunciar al centro comercial. Describió la situación: "simplemente pase por el shopping, compré en una librería, y cuando estaba por salir me estaban esperando para llevarme". Agregó “la requisa fue bolsillo por bolsillo, incluso en partes íntimas para buscar algo, te manosean para ver si llevas algo, fue una situación muy fea”.

