Repuntó la actividad económica un 1,8 por ciento en diciembre

El Indec informó que el incremento fue de 3,5 por ciento interanual y 4,4 por ciento si se compara el promedio anual de 2025 con el de 2024.

Con relación a igual mes de 2024, once de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, entre los que se destaca agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% interanual impulsado principalmente por el fuerte crecimiento en la producción de trigo.

Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado.

Por otra parte, desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y el de Desregulación, al mando de Federico Sturzenegger, celebraron el aumento en la producción de petróleo.

Argentina vuelve a superar el récord mensual de producción de petróleo, informó el Ministerio de Economía.

En enero, el país generó 882,2 bbl por día, un 16,5% más que en el mismo período del año pasado.

Este crecimiento estuvo impulsado por la producción de Vaca Muerta, que aumentó un 35,5% interanual.

La cartera que Caputo expresó que "con reglas claras e inversión privada, el sector energético crece".

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró por su parte que "empiecen a "quebrarse récords de producción en distintos sectores".