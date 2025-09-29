Repudio a estudiantes de una escuela privada por cánticos antisemitas durante el viaje de egresados

Los estudiantes del último año de secundaria de la escuela Humanos, ubicado en Canning, zona sur del conurbano bonaerense, fueron repudiados por cánticos antisemitas durante el viaje de egresados que compartieron con alumnos de la ORT. En las imágenes, además, aparece el coordinador de la empresa Baxtter y un padre, que habría viajado como adulto responsable de los menores. El abogado Jorge Monastersky, quien presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía según está previsto en la ley 23.592., n diálogo con Diego Ramos se refirió a este tema en Radio Nacional.

"Tomamos conocimiento de estos hechos antisemitas y discriminatorios, en relación con un viaje a Bariloche, y siendo que los chicos estaban acompañados por un promotor de la empresa de viajes y por un adulto responsable, e hicimos la denuncia. Es ahora la Justicia la que tiene que intervenir y buscar como sancionar estas acciones", mencionó.

A su vez, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó a primera hora de este lunes una denuncia penal contra la empresa Baxtter Viajes Express SRL y los responsables del viaje de egresados de la escuela Humanos, luego de que se viralizara el video en cuestión. "Me parece bien que se investigue desde diferentes puntos las responsabilidades que podrían caber, a quienes participaron en esto", agregó.

"La Ley 23.592 tiene una pena de 3 años, no es un chiste. Independientemente que yo no estoy buscando penalizar, ni condenar, ni que vayan presos pero hay métodos alternativos para buscar", explicó el letrado.