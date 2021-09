Repudian al fiscal entrerriano que culpó a los rosarinos por las quemas

“Llevamos 50 mil focos de incendios prendidos, un millón de hectáreas quemadas, y nadie en su sano juicio puede pensar que esa magnitud de ecocidio puede ser ocasionada por un kayakista que se olvidó de apagar un fogón”, afirmó Ivo Perugino, de la Multisectorial Humedales, en respuesta al fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, quien se desligó a su provincia de responsabilidad jurídica.

En contacto con Nacional Rosario, el militante ambientalista consideró “lamentable” los dichos del fiscal entrerriano, al sostener que dio “una respuesta que deja muchísimo que desear”, ya que “el 86 por ciento del Delta del Paraná está en manos de Entre Ríos, y eso ya es motivo suficiente para hacerse cargo”.

Si bien Perugino reconoció en el programa Grande Chiqui (9 a 12 hs.) que la mayoría de los imputados por las quemas de pastizales en el Delta son de Rosario, aclaró: “Es una vergüenza que piense que la localidad de los imputados le quita responsabilidad, porque son ellos los que no ven, los que no controlan, los que no previenen y los que no apagan el fuego”.