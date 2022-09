Repique, reproducción asexual y rustificación

En la columna de estudiantes del CPEM 36 del Bachillerato con orientación ecológica, Alan Sandoval, Lucas Seguel e Iván Erquiaga desarrollaron el repique, reproducción asexual, trasplante definitivo, rustificación y plantación.

Lucas explicó que el repique es pasar una planta del lugar que está germinando a una maceta más grande. Informó que la reproducción asexuada es cuando no se puede reproducir por semillas, o porque la planta no la tiene o porque está en una zona en donde los animales se la comen, o no se generan en cantidad. Iván agregó que se puede reproducir por bulbo o manualmente separar las matas, se divide la planta grande y se le dan buenas condiciones de humedad para que la planta regenere raíces.