Repercusiones del derrumbe del edificio de Parque Patricios

En la madrugada de este martes se produjo un grave derrumbe en un complejo de viviendas del barrio porteño de Parque Patricios. El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 AM en la calle Mafalda al 900, en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado detrás del estadio de Huracán. Por este tema, el responsable de suscripción de MGP Broker, Guillermo Wickmann, en diálogo con Segundo Round, sostuvo que en estos casos "los seguros podrían hacerse cargo de las consecuencias en los autos en la categoría de daños accidentales".

Wickmann, además, remarcó que "si los daños superan el 80 por ciento del vehículo, el seguro se hará cargo de la totalidad del gasto. Todo esto dependerá de la cobertura que cada propietario tenga como seguro de su auto. En la categoría de daños a terceros, quedará sin cobertura".

Vale recordar que se desplomó una losa de aproximadamente 50x70 metros que funcionaba como patio interno y, a su vez, como techo del estacionamiento subterráneo. El colapso afectó a más de 60 vehículos que se encontraban estacionados y fueron aplastados por los escombros.