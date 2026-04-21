Repercusiones de la visita de Milei a Israel: "Netanyahu lo recibió efusivamente, como un montón de argentinos que viven aquí"

Carlos Albajari es un argentino israelí, que vive en Ashqelon en Israel y habló en Korol en el Aire por Radio Nacional sobre cómo recibieron al presidente Javier Milei en ese país. Albajari lleva adelante allí una radio y cubrió la visita del primer mandatario, además habló de apertura de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv.

"Vivo aquí hace 35 años, trabajé en Argentina y aquí en Israel trabajé también en Comunicaciones. Benjamín Netanyahu recibió efusivamente a Milei el domingo en su oficina de Jerusalén, como muchos argentinos que lo recibieron de igual manera. Aquí aprecian mucho el apoyo que le da al Estado de Israel", contó.