Reparación de los sistemas de refrigeración en el Hospital Perrando

La directora del Hospital Perrando explicó la situación en que se encuentra el sistema de refrigeración y optimización de aires acondicionados del nosocomio: "nosotros desde que asumimos en la dirección teníamos un relevamiento de qué funcionaba y qué no, en qué áreas había un funcionamiento adecuado y óptimo de aires acondicionados y en otros no. Esto implicaba que el 80% de las instalaciones no contaban con un sistema de refrigeración acorde a las necesidades que teníamos en la instalación. Esto lo recibimos el 18 de diciembre. Teniendo conocimiento de una empresa que fue contratada en la gestión anterior para dar solución a esto, nos comunicamos y obviamente nos enteramos de una deuda que fue de 110 millones que tenían con la gestión anterior. A partir de ahí empezamos a elaborar un plan de pago que tuvimos que reunir obviamente con las autoridades, también el Ministerio de Economía, porque era un punto que nosotros como hospital no lo podíamos resolver, entonces tuvimos ayuda de Economía, del Ministro de Salud, con mucha voluntad y mucho compromiso, pudimos armar un plan de pago a esta empresa y empezó a trabajar. Esto te estoy hablando en el mes de diciembre, donde teníamos una ola de calor no tan extrema como estamos teniendo. Y se fueron haciendo como un cronograma de trabajo planificado y consensuado con los respectivos jefes de servicio, teniendo en cuenta siempre las prioridades en la atención, en la gravedad de los pacientes, la vulnerabilidad, así que se fueron avanzando en diferentes salas de internación. Queda así de que hay varias salas de internación que hoy están en funcionamiento pero todavía hay algunas áreas que faltan por falta de pago, obviamente, porque esto también no depende de nosotros, depende también de la orden de pago que salga del Ministerio, que esta empresa avance en las instalaciones, en algunas áreas, porque hay aires que no funcionaban y teníamos que cambiar todo, colocar splits, y eso necesita obviamente un presupuesto nuevo."

