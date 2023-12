Reorganização da Administração Pública

Após a primeira reunião oficial do presidente Javier Milei com seus ministros, eles anunciaram que revisarão "cada um dos contratos do Estado nacional" e que começarão a exigir 100% de presença na administração pública, de acordo com o porta-voz presidencial Manuel Adorni.

Enquanto isso, a Argentina se manteve na expectativa, ontem, um dia antes do anúncio das primeiras medidas econômicas de austeridade e cortes dos gastos públicos por parte do presidente ultraliberal Javier Milei, que devem ser anunciadas nesta terça-feira (12/12).