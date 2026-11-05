Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay: "Quiero pedir disculpas al pueblo"

El mandatario anunció su dimisión a través de un mensaje a la nación, priorizando la tranquilidad de los ahorristas, el respeto a la Constitución y pidiendo disculpas a la ciudadanía.

En un mensaje oficial dirigido al país a través de X, Santiago Peña anunció la presentación de su dimisión al cargo de presidente de la República del Paraguay. Durante su pronunciamiento, el mandatario justificó su decisión señalando: «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas».

Asimismo, Peña remarcó que toma la medida «con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación», agregando su convicción de que «ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay».

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Respecto a la situación económica y bancaria, el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de resguardar el patrimonio de las familias. «Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares», afirmó.

En ese contexto, enfatizó su pedido a las entidades competentes para el resguardo de los bienes públicos y privados: «Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos».