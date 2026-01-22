asumirá Ernesto Gaspari

Renunció Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera

El Gobierno anunció que Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), presentó su renuncia al cargo por motivos personales y será reemplazado por Ernesto Gaspari.

Gaspari es un funcionario con perfil técnico que se desempeñó anteriormente como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ejecutivo detalló que la llegada del nuevo titual de la UIF apunta a consolidar una “gestión técnica y profesional” al frente de la unidad antilavado.

Gaspari desembarca en la UFI luego de una amplia trayectoria tanto en la gestión pública como privada, especializándose en finanzas y administración.

Los objetivos trazados para esta nueva etapa incluyen “fortalecer los mecanismos de prevención y control; optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”.

Desde la cartera de Justicia destacaron que el funcionario saliente desempeñó sus tareas con “profesionalismo” que contribuyeron a la adecuación del sistema a los estándares internacionales.

Asimismo, se confirmó que Starc no abandonará la administración pública: continuará con nuevas responsabilidades vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.

 