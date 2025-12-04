Renunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños

Alberto Baños presentó su renuncia irrevocable como subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, cargo que ocupaba desde julio de 2024.

Su salida se produce en medio de los cambios y ajustes en diversas áreas que viene llevando adelante el Gobierno Nacional.

Baños, abogado egresado de la UBA, fue designado en el marco de una reestructuración que eliminó más del 66% de las direcciones de la Secretaría, dejando el organismo reducido a su mínima expresión.