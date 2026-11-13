Renunció el CEO de Nvidia, en medio de una trama de infidelidad y supuesto espionaje

El CEO de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang, renunció a su cargo este jueves, días después de haber admitido que había sido infiel a su esposa y de que medios estadounidenses señalaran a una de sus amantes como una espía del gobierno chino.

Huang, quien integraba la compañía hace 33 años, será reemplazado de manera interina por Colette Kress, hasta ahora directora financiera, mientras el Consejo de Administración de la empresa encuentre a un reemplazo permanente, se informó mediante un comunicado.

La salida del empresario se da luego de que el New York Times revelara que Huang mantuvo relaciones extramatrimoniales, entre ellas, con una mujer señalada como una espía del gobierno chino.

Luego de la publicación, el ahora ex directivo admitió la infidelidad y la compañía abrió una investigación para determinar qué datos habría revelado Huang a su amante. Sin embargo, por el momento Nvidia aseguró que no hay motivos para creer que haya algún riesgo.

Una empresa fundamental para la Inteligencia Artificial

Fundada en 1993, la empresa producía desde sus inicios procesadores gráficos para videojuegos. En la actualidad cobró protagonismo por desarrollar chips para centros de datos y sistemas de inteligencia artificial.

Nvidia es una compañía tecnológica. Su producto estrella son las llamadas GPU, Unidades de Procesamiento Gráfico, que funcionan como una unidad de cálculo más rápida y potente que cualquier microprocesador convencional y son los más elegidos para los videojuegos pero también para operar con IA.

Concretamente, los GPU son un elemento indispensable para gestionar en tiempo real las solicitudes de los usuarios de la IA generativa, que requieren el procesamiento de cantidades masivas de datos. Con ellas, Nvidia logró dominar el mercado de tarjetas gráficas en el mundo y provee a Google, Apple, Amazon, Microsoft y OpenIA.

En 2024 se convirtió en la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo y dejó atrás a gigantes como Apple y Microsoft. Hoy, con la salida de su CEO, las acciones se desplomaron en un 15%, pero lograron recortar las pérdidas hasta el 5%.