Renovados espectáculos de teatro en Buenos Aires

“Después de 2 años de pandemia reabrió el teatro La Tertulia que ofrece la obra Una muerte compartida que trata la historia de una madre que constantemente llora la muerte de una hija pero en realidad no llora por eso, sino por la decisión que tomó de transformarse en varón y eso es lo que no admite, es muy recomendable en una historia muy interesante y de actualidad con Patricia Rosas y Sergio Janusas, un gran elenco muy bien dirigido. También se reestrenó El método Gronholm con Benjamín Vicuña y me sorprendió mucho porque la obra, que en realidad es una tragedia, en esta versión es una comedia, un despropósito, una pena”, dijo la columnista en espectáculos.

