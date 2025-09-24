René Lavand, el mago de una sola mano que llevó la ilusión argentina al mundo

En Primera Versión, Pablo Vázquez recordó la vida de René Lavand (Héctor René Lavandera), el ilusionista tandilense que convirtió la adversidad en arte. Nacido en Buenos Aires en 1928 y radicado desde niño en Tandil, a los 9 años sufrió un accidente automovilístico en el que perdió su brazo derecho.

Lejos de rendirse, transformó esa limitación en su sello personal y se convirtió en uno de los magos más admirados del mundo. Con un estilo poético y sereno, repitió hasta el cansancio su célebre frase: “No se puede hacer más lento”.

Su consagración internacional llegó en los años 60, cuando actuó en el histórico The Ed Sullivan Show en Estados Unidos, conquistando a millones de espectadores. Luego recorrió escenarios de Europa, América y Japón, llevando su arte y su filosofía: “La lentitud es belleza”.

Además de mago, fue escritor y narrador, dejando libros y memorias que reflejan su mirada profunda sobre la vida y la magia. Falleció en 2015, a los 86 años, en su querida Tandil. Su legado trasciende la técnica: demostró que de la dificultad puede nacer la belleza.