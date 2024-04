Reitores advertem que a situação é grave

Por unanimidade de votos, o Conselho Interuniversitário Nacional (CIN) decidiu convocar "uma grande passeata universitária na Plaza de Mayo em defesa do sistema universitário público argentino" para a próxima terça-feira, 23 de abril.

Reunidos nesta terça-feira (09/04) em sessão plenária na Universidade Nacional de San Martín (UNSAM), os reitores do CIN destacaram que "a situação econômica e financeira do sistema universitário público é grave e precisa de uma resposta urgente do governo nacional".

Nessa perspectiva, a convocação para a mobilização de 23 de abril ocorre depois que os reitores debateram o significado da universidade pública, o orçamento e a situação salarial dos funcionários da universidade, entre outras preocupações que não receberam resposta do poder executivo.

Para as autoridades universitárias, a posição do "governo nacional demonstrou que não há disposição para resolver os graves conflitos que colocam em risco a universidade pública, gratuita e de qualidade".

Na sequência, a reportagem é com o vice-reitor da UBA, Emiliano Yacobitti, mas a situação é a mesma no conjunto das universidades federais do país.

