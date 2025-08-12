Entrevista a Herminia Olivera

12/08/2025

Reishi, el 'hongo de la inmortalidad': equilibrio, sistema nervioso y bienestar para mayores de 50 años

El reishi, conocido científicamente como Ganoderma lucidum, ha sido ampliamente valorado en la medicina tradicional china como un elixir de longevidad. Reiteradamente aparece inmortalizado en pinturas, estatuas y tejidos imperiales de la realeza oriental, y reconocido como “el hongo de la inmortalidad” por su asociación con el equilibrio energético y la vitalidad.

 

Herminia Olivera, integrante de “Familia que Produce” y productora de reishi en Villa La Ñata, dialogó con Ramos generales y dio detalles sobre este hongo medicinal, que es uno de los más estudiados del mundo, precisamente por su alta concentración de triterpenos, polisacáridos y compuestos fenólicos, los cuales presentan potentes efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. "Tiene un montón de antioxidantes", expresó.

Además, Olivera enfatizó su acción adaptógena, destacando su capacidad para regular el sistema nervioso a través de la modulación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, contribuyendo así a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño.

En términos actualizados, estudios respaldan su condición de adaptógeno capaz de reducir cortisol, promover relax y favorecer la estabilidad emocional. También se han identificado múltiples compuestos bioactivos —más de 200 polisacáridos y alrededor de 140 triterpenos, junto a minerales como el germanio— que otorgan efectos antioxidantes, antihistamínicos, hepatoprotectores y reguladores del sistema inmunológico.