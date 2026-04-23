Regularización de Armas de Fuego: "El Estado en los últimos años alejó al legítimo usuario de la ley"

El director Ejecutivo de RENAR Juan Pablo Allan conversó conel equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional sobre el avance en el Senado del proyecto de Ley para la Regularización de Armas de Fuego. El objetivo central es mejorar el control del armamento en circulación y reducir la cantidad de armas sin registrar, un punto que el Ejecutivo considera crítico en materia de seguridad pública.

"Ayer hubo por mayoría amplia dictamen en el Senado por el proyecto de ley de Regularización de Armas de Fuego. Esto es algo que el Estado necesita, porque la última es del 2004. Hay unos 600 mil legítimos usuarios con sus credenciales vencidas, que responden a 600 mil armas. Hoy eso debe estar en blanco y debemos tener una trazabilidad", mencionó.

Allan advirtió que por el plazo de "un año" quienes tengan un arma "sin declarar o hayan perdido la regularidad" vuelvan estar a derecho. "Vamos a utilizar todas las herramientas tecnológicas para que estar dentro de la ley sea mucho más fácil y haremos todos los controles rigurosos una vez hecha la presentación", agregó.