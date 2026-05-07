Regresa “Titanes en el ring”: la reinvención del mítico show de catch

La hija y guardiana del legado del inolvidable Martín Karadagian, Paulina, nos cuenta los detalles del regreso de “Titanes en el ring” y la reinvención del mítico show de catch: personajes clásicos, pero renovados y la magia intacta para conectar generaciones.

En diálogo con 100% Nora, Paulina Karadagian contó que "serán hacer 4 funciones en el Teatro Margarita Xirgu, los días 23 y 24 de mayo, dos funciones diarias".

Paulina, además, adelantó que "volverán figuras míticas como El Caballero Rojo, La Momia o El Diábolo, junto a nuevas caras que continúan el linaje de aquella troupe que convirtió la lucha libre en un fenómeno cultural argentino".

Estuvieron en la Feria del Libro: los luchadores de Titanes en el Ring hicieron su entrada y alteraron para siempre la rutina del predio. Fue una aparición teatral, estruendosa, conmovedora. Y, para muchos, también profundamente emotiva.

Fueron a promocionar la vuelta de los shows en vivo, ese ritual que marcó generaciones enteras y que ahora renace en cuatro shows históricos, con funciones distintas cada día, cargadas de recuerdos, homenajes y lágrimas.