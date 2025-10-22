Regresa “Teatrísimo”, el ciclo de teatro semimontado a beneficio de la Casa del Teatro

Luego de varios años, vuelve "Teatrísimo", el ciclo teatral a total beneficio de La Casa del Teatro, que desde hace décadas reúne a figuras del espectáculo argentino en funciones únicas e irrepetibles. Creado originalmente por Carlos Llorens y Luis Mazas el encuentro nació con el propósito de recaudar fondos para la institución emblemática que desde 1938 brinda hogar y contención a artistas mayores. La actriz y presidenta de dicha institución Linda Peretz en diálogo con Diego Ramos contó las novedades de esta nueva edición en Radio Nacional.

"Este lunes arrancó el ciclo con Mentiras muertas, con Georgina Barbarrosa y elenco. Es teatro semimontado y es una obra lindisima. La semana que viene dirigirá Paula Marull un monólogo con Jorgelina Aruzzi. Luego vendrá Santiago Doria y Manuel González Gil", contó.

"Tratamos de cuidar y levantar el edificio, que fue construído en 1927 por Alejandro Virasoro. Este es un legado que hay que cuidar, y un lugar para los artistas que no tienen lugar donde vivir. Se les da vivienda, comida, y recreación. Estamos consustanciados con esa obra", dijo Peretz.

Teatrísimo. Desde 20 de octubre al 10 de noviembre. Funciones: lunes a las 20.30. Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235). Localidades desde $20.000