Regresa la nubosidad mientras el norte del país mantiene temperaturas agradables

La jornada de este viernes presenta condiciones meteorológicas variadas en el país, con abundante nubosidad sobre amplios sectores del centro y sur argentino, mientras que el norte mantiene temperaturas templadas y un ambiente agradable. El contraste térmico vuelve a ser una de las principales características del día, con máximas superiores a los 20 grados en varias provincias y fuertes heladas en la Patagonia.

La Ciudad de Buenos Aires amaneció con cielo nublado, una temperatura mínima de 10 grados y una máxima prevista de 13 grados. Situaciones similares se observan en gran parte de la región central, donde Córdoba alcanzará los 18 grados, Santa Fe los 17 y Entre Ríos los 17 grados, con nubosidad variable y condiciones estables.

En el norte argentino predominan las temperaturas más elevadas. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones registran máximas previstas de 22 grados, mientras que Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero alcanzarán entre 20 y 22 grados. La presencia de cielos despejados o parcialmente nublados favorece una jornada agradable para la época del año.

La región de Cuyo mantiene condiciones relativamente estables. Mendoza tendrá una máxima de 11 grados con cielo despejado, mientras que San Juan alcanzará los 15 grados y La Rioja llegará a los 18 grados bajo nubosidad variable.

En la Patagonia se concentran las temperaturas más bajas del país. Santa Cruz registró una mínima de -6 grados y una máxima prevista de apenas 4 grados, convirtiéndose en la provincia más fría de la jornada. Tierra del Fuego también presenta un ambiente rigurosamente invernal, con una máxima de apenas 1 grado. Neuquén y Río Negro muestran mayor nubosidad e incluso precipitaciones débiles en algunos sectores, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 10 grados.

De esta manera, el país transita una jornada marcada por importantes diferencias regionales. Mientras el norte disfruta de temperaturas propias de una tarde otoñal, el extremo sur continúa bajo condiciones plenamente invernales, con heladas intensas y registros térmicos bajo cero.