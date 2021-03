Registración de contratos de alquiler: ¿Qué implicará en la zona?

Fernando Sánchez, subdelegado Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chubut, habló con Postales de Radio, sobre las implicancias de la registración de contratos de alquiler en la AFIP que comenzó a regir desde el 1° de marzo. Por un lado resaltó que en Chubut la mayoría de los propietarios utilizan los alquileres para aumentar sus ingresos pero no se trata de una gran industria. Asimismo, aseguró que “no podemos desconocer que hay contratos que no están registrados, muchos que pasan por inmobiliarias o por privados, y no se facturan, se hacen a la vieja usanza”. “Yo digo que cada uno consulte con su contador y de acuerdo a su situación tendrán que tributar más o menos”, indicó. Por otra parte, todos los contratos firmados desde el 1° de julio de 2020 pueden registrarse hasta el 15 de abril, mientras que luego de esa fecha habrá una determinada cantidad de días para la registración de cada contrato.

DESCARGAR