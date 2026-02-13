Régimen penal juvenil y reforma laboral: Manuel Quintar analizó los proyectos con media sanción

El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, conversó en Segundo Round con Hernán Mundo sobre la media sanción que la Cámara de Diputados otorgó al nuevo Régimen Penal Juvenil y el avance del proyecto de reforma laboral que próximamente será tratado en el recinto.

Quintar, integrante de la Comisión de Justicia, destacó que el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad —establecida en 14 años— fue “multifacético” y contó con la participación de especialistas de distintas áreas. Señaló que la norma no es una solución definitiva, sino “una herramienta” que deberá complementarse con políticas públicas, el trabajo de la Justicia y el acompañamiento de las familias.

El legislador sostuvo que la modificación responde a una demanda social vinculada al aumento de delitos cometidos por menores y remarcó que, si bien el cambio puede ser revisado en el futuro, representa “un avance” respecto del esquema vigente. También subrayó que los lugares de detención deben enfocarse en la reinserción social de los jóvenes y no en el castigo.

En ese marco, hizo hincapié en que la seguridad y la infraestructura vinculada a la minoridad son responsabilidades de las provincias, que deberán garantizar espacios adecuados para la aplicación del nuevo régimen. Según explicó, la ley penal juvenil exige coordinación entre Nación y jurisdicciones locales para su implementación efectiva.

Por otro lado, Quintar se refirió al proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que será debatido en Diputados en los próximos días. Indicó que el oficialismo buscará avanzar rápidamente con el dictamen en comisiones para llevar la iniciativa al recinto en el corto plazo, aunque reconoció que el número de apoyos dependerá de la presencia de los legisladores durante la sesión.

Finalmente, el diputado expresó su expectativa de que el nuevo régimen penal juvenil sea aprobado antes de que concluyan las sesiones extraordinarias, al considerar que se trata de una discusión “postergada durante años” y necesaria frente a los cambios en la dinámica del delito juvenil en el país.