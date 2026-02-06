Régimen Penal Juvenil: "Se incorporan elementos que están dentro del paradigma del derecho internacional"

La Cámara de Diputados comenzó a trabajar formalmente en el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone cambios profundos en el abordaje de los delitos cometidos por menores. Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y el establecimiento de penas máximas de hasta 15 años.

Mauro Tereszko, fiscal penal juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, dialogó en comunicación con Creer o reventar y aportó una mirada técnica sobre el debate en curso, en un contexto donde se busca equilibrar la respuesta del sistema penal con los principios de protección integral de los derechos de niños y adolescentes.

"Celebramos que este tema esté en agenda para trabajar sobre el futuro de las juventudes del país. Se incorporan bastante elementos que son novedosos y que están dentro del paradigma del derecho internacional, como la figura del supervisor. Abarca aspectos socioeducativos, más allá de la baja de la edad de imputabilidad", resaltó.

En ese sentido, destacó la importancia de que cualquier modificación del régimen contemple no solo el aspecto punitivo, sino también políticas de prevención, reinserción y abordaje integral de las problemáticas sociales que atraviesan a los jóvenes en conflicto con la ley.

El proyecto comenzó a tomar forma tras la constitución de varias comisiones en Diputados, formalizada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, que tendrán a su cargo el análisis y la redacción final de la iniciativa. El debate genera posiciones encontradas tanto en el ámbito político como en el judicial y académico.