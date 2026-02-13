"La ley de Baja de Imputabilidad ha sido una demanda grande y sostenida en el tiempo"

Alejandro Bongiovanni, diputado de la LLA y abogado conversó con el equipo de Primer Round en Radio Nacional sobre el proyecto de ley que obtuvo ayer media sanción en Diputados cuando de la votación general resultó 149 votos positivos contra 100 negativos.

"La ley de Baja de Imputabilidad ha sido una demanda grande y sostenida", expresó.

Bongiovanni además se refirió a la posibilidad de que la iniciativa de Reforma Laboral ingrese a Diputados en el período de sesiones extraordinarias: "Estamos entusiasmados y esperamos que sea antes del período ordinario".