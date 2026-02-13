Régimen Penal Juvenil: "Es un proyecto serio y protege a los menores en sus derechos y garantías judiciales"

Paola Spatola, ex diputada y experta en Seguridad conversó con Nicolás Yacoy en Radio Nacional sobre el proyecto de ley que obtuvo ayer media sanción en Diputados cuando de la votación general resultó 149 votos positivos contra 100 negativos.

"Es un proyecto serio, profundo, donde se protege a los menores en sus derechos y garantías judiciales. Los 100 que votaron en contra sostienen entonces que los menores no tengan ninguna garantía al momento de ser juzgados. Hoy la ley basa el sistema en un escrito ley de la dictadura", mencionó.

Spatola advirtió que con la legislación actual los menores están desamparados: "No tienen derecho a defensa, ni un seguimiento como corresponde en lugares adecuados y hoy a pesar de los Convenios Internacionales se mezclan menores con mayores".